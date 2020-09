Via Tuscolana: cade un albero, auto danneggiate

Le raffiche di forte vento a Roma stanno provocando disagi, decine le chiamate dei cittadini. Sono stati oltre cinquanta gli interventi, per alberi o rami caduti e per mettere in sicurezza le strade. Il quadrante Appio Latino Tuscolano ha subito nei giorni scorsi vari allagamenti e oggi pomeriggio per le forti raffiche di vento si è abbattuto un grosso albero su alcune auto in sosta, in Via Tuscolana, di fronte all’ex deposito Atac. Polizia municipale sul posto per mettere in sicurezza l’area danneggiata.

(Foto fb Luciano Cecchini)