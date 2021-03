Via Taranto: tornano le strisce pedonali in via Monza

Una vittoria dei residenti e anche un po’ di AppiOH. Su via Monza, angolo via Taranto, torna l’attraversamento pedonale. A causa delle enormi proteste, i tecnici hanno deciso il dietrofront.

L’attraversamento però, secondo le indiscrezioni raccolte da AppiOH, sarà trasversale. Parallelamente saranno risistemati i parcheggi su via Monza.

Per l’intervento è questione di ore.

Non sarà ripristinato invece, almeno per il momento, l’attraversamento in via La Spezia angolo via Nola, benché oggetto anche lì di proteste.