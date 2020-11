Via Taranto: sgombero della sede occupata da Forza Nuova

È in atto lo sgombero della sede occupata dei locali ATER di via Taranto 57 ad opera della Polizia di Stato. Via Taranto 57 è molto di più di una semplice occupazione abusiva, in uno spazio pubblico, dell’estrema destra. Non è solo una delle basi più importanti del partito di Forza Nuova ma da sette mesi ne è diventata anche core business, da quando è stato aperto lo Skull pub. Cosi l’Ater ha presentato una denuncia alla procura e alla polizia municipale per lo sgombero dei locali. Oggi l’intervento della magistratura e della Polizia di Stato.