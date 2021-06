Via Taranto, semafori senza pace

Ancora cambiamenti in corso (e in corsa) per la mobilità a San Giovanni. In via Taranto è stato effettuato un intervento sui semafori che annulla parzialmente il timer. Una scelta che penalizza i pedoni. Infatti non sarà più possibile, in alcune circostanza, vedere quanto tempo occorre stare fermi per il rosso.

In una fase semaforica, nei semafori tra via Taranto e via Aosta, scatta completamente il rosso per tutti i pedoni per poter assicurare ulteriore spazio al flusso del traffico.

I cittadini continuano a lamentarsi sia per il taglio di tantissimi parcheggi sia per aver trasformato strade cittadine in autostrade. Clamoroso il caso di via Monza, portata addirittura a quattro corsie.

La rivoluzione del traffico a San Giovanni è un’operazione che, assicurano molti cittadini, costerà parecchi voti a Virginia Raggi.