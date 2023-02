Via Taranto, incontro con Azione-Italia Viva

Il molisano Massimo Angelone, amico dell’associazione “Forche Caudine” organizza per sabato 4 febbraio 2023, dalle ore 18,30, presso il Bruni Bistrot in via Taranto 124 a Roma, quartiere San Giovanni, un incontro politico in vista delle elezioni regionali dei prossimi 12 e 13 febbraio 2023.

Sono previsti gli interventi dell’onorevole Valentina Grippo di Azione-Italia Viva e dell’onorevole Daniela Ruffino della stessa formazione politica. Presente anche il consigliere comunale di Roma, Francesco Carpano.

Aprirà lo stesso Massimo Angelone.

La serata si concluderà con la presentazione dei due candidati alla Regione Lazio, Francesco Capone e Alessia Pieretti.