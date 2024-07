Via Taranto, incendio su un tetto

Momenti di tensione lunedì 22 luglio 2024 per l’incendio sviluppatosi sui tetti dello stabile tra via Aosta e via Taranto, a San Giovanni. Intorno alle 21,20 è stato lanciato l’allarme per le evidenti fiamme sul tetto dell’edificio e in particolare per la grande canna fumaria, utilizzata da un esercizio commerciale, da cui fuoriuscivano lapilli.

Sul posto sono prontamente intervenute sei pattuglie dei carabinieri, due mezzi dei vigili del fuoco e un’autombulanza. Gli operatori sono entrati in due condomini, uno su via Aosta e uno su via Taranto, per raggiungere il tetto. I vigili del fuoco hanno fatto uso di scale “all’italiana”. Preso atto della situazione, con un automezzo munito di scala hanno raggiunto la sommità dell’edificio, con le luci artificiali hanno illuminato l’area che ha preso fuoco, quindi con l’acqua hanno circoscritto la zona, prevenendo qualsiasi nuovo focolaio. L’intervento è durato oltre un’ora.

Per fortuna non si sono registrati danni alle persone.