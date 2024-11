Via Taranto, estirpati decine di alberi

Continua la scomparsa di alberi a Roma, compresi quelli del quartiere San Giovanni. Questa mattina in via Taranto una ditta ha provveduto ad estirpare decine di alberi. Molti cittadini si sono rammaricati per l’ennesima privazione di verde in una zona tra le più inquinate della Capitale: nonostante le domande agli operatori, nessuno è stato in grado di fornire risposte.

Logica vorrebbe che gli alberi abbattuti fossero malati: dal momento che pochi sono gli agronomi in zona, ovviamente non è facile per un comune cittadino stabilire se una pianta sia malata o no. Ad occhio, i tronchi non mostravano segni di malattie. Sarebbe opportuno, quindi, che qualche responsabile del Servizio Giardini fornisse spiegazioni circa queste operazioni che “spogliano” di alberi intere strade, come accaduto ad esempio in via Pozzuoli, un tempo totalmente alberata e oggi piena di tronconi lasciati lì da tempo.

Purtroppo è vero che molti alberi danno fastidio in particolare ai negozianti perché oscurano insegne e vetrine. E che la ripiantumazione di qualche anno fa a via Terni ha addirittura provocato proteste perché gli alberelli – molti abbattuti – ostruivano le manovre di parcheggio delle auto a spina, con inserimento in parte del marciapiede. Ottimo invece l’intervento effettuato a via Foligno, dove gli alberi qualche anno fa sono stati sostituiti e protetti con dei castelletti di ferro. Il vero problema, infatti, è che gli alberi eliminati non vengono sostituiti.

Mentre le grandi città del Nord Europa investono sempre più nel verde pubblico, con soluzioni anche avveniristiche, Roma continua a massacrare ciò che rimane del verde nelle zone centrali della città. Esemplare la storia di largo Brindisi: avrebbero dovuto ripristinare la cosiddetta “pinetina” dopo l’apertura della stazione San Giovanni, invece è diventato uno dei posti più inquinati, anche a causa degli sfiatatoi della metropolitana.

I tanti alberi eliminati a via Taranto saranno ripristinati? Oltre alla lotta contro l’inquinamento, il verde è sempre più importante per bilanciare l’aumento delle temperature estive: toccherà ora attendere l’autobus 85 in via Taranto non più riparati da un albero?