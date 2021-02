Via Taranto: dietrofront !

“Il confronto con i cittadini è fondamentale per fare le scelte più giuste nell’interesse di tutti. Per questo oggi sono andata a visitare il cantiere di via La Spezia e via Taranto, nel quartiere di San Giovanni, che ha previsto un cambiamento radicale della viabilità dell’area”. E’ quanto scrive la sindaca Virginia Raggi sul proprio profilo Facebook.

“Abbiamo infatti ricevuto numerose segnalazioni dei cittadini che si sono lamentati per il nuovo assetto, perché aumenta il traffico in alcuni punti – continua la sindaca. “Siamo andati a verificare personalmente e ci siamo resi conto che la nuova viabilità non regge i flussi di vetture e ha bisogno di alcune correzioni. Siamo quindi pronti a rivedere l’intero progetto.