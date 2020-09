Via Taranto chiusa verso San Giovanni

Entra nella “fase calda” la “rivoluzione viaria” nell’area tra via Taranto e via La Spezia in base al progetto comunale che trasformerà la viabilità in zona (via La Spezia a senso unico verso San Giovanni, via Taranto a senso unico tra piazzale Appio a via Monza).

Da lunedì 21 settembre è stata chiusa al traffico via Taranto nella corsia che da via Monza raggiunge via Rimini. Di conseguenza il traffico proveniente da piazza Ragusa può girare soltanto verso via Aosta o via Monza. Compresi gli autobus della linea 85, che proseguono lungo via Aosta, piazza dei Re di Roma e via Appia Nuova in direzione San Giovanni.

In questo momento si sta procedendo ad adattare lo scatto semaforico tra via Aosta, via Monza e via Taranto. Si registra già qualche conseguenza sul traffico in zona.