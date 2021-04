Via Taranto: la nuova pensilina alla fermata del bus e l’ironia del web

La speranza è che sia provvisoria e che presto verrà costruita attorno una pedana in cemento a protezione dei passeggeri. E si perchè l’area d’attesa dell’autobus disegnata in mezzo a via Taranto non è proprio andata giù a tanti cittadini che hanno subito lanciato attraverso i social il loro grido d’allarme, spesso ricco di ironia propria della romanità.

Scrive Carlo: “Ricorda Amici miei….i pedoni, fermi lì, potranno prendere schiaffi dai ciclisti e dagli automobilisti”, replica Italia : “Mentre si aspetta l autobus si potrà giocare alla Campana” e ancora Andrea “Chiarissimo : tre persone si dispongono come birilli sui simboli cosi che un’auto possa fare filotto facilmente” e poi Francesco: “Potrebbe essere l’area per i passeggeri che si buttano dal finestrino quando prendo fuoco l’autobus”.

Ma noi continuiamo a sperare che sia solo un lavoro provvisorio e presto sarà realizzata una pedana rialzata così come in via Gallia, per la sicurezza di tutti.