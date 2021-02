Via La Spezia, via Taranto: nuova viabilità, traffico impazzito

E’ partita, come si poteva immaginare, in un traffico caotico la nuova viabilità nell’asse via Taranto, via La spezia. Caos era atteso e caos è stato. Pesantissime le ripercussioni su via Magna Grecia, piazzale Appio, via AmbaAradam e tutto il quadrante di San Giovanni, prime fra tutte via Taranto, Via Monza e Via La Spezia. Molte le critiche dei residenti soprattutto legate alla ciclabile, definito un campo da bocce, lunga 400 metri, che inizia e finisce nel traffico cittadino. Nella giornata di ieri, dove il caos regnava sovrano la ciclabile risultava completamente deserta.