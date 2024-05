Via Sciacca, incendio distrugge falegnameria

Un imponente incendio, che ha richiesto l’intervento di più automezzi dei Vigili del fuoco, è scoppiato intorno alle ore 20,20 di venerdì 24 maggio in via Sciacca, traversa tra via Cesena, via Fidenza e via Aosta. Prima dell’incendio sembra ci siano state avvisaglie, cioè del fumo, e poi un boato.

Le fiamme si sono alzate alte e il fumo ha invaso tutto il comprensorio. L’incendio è stato visibile anche da quartieri distanti, come il Pigneto o il Casilino. Sui social tanti i filmati.

A risultare molto danneggiata, ai primi rilievi, una falegnameria a livello stradale, dove sembra che le fiamme possano avere avuto origine. Il titolare sembra fosse sul posto al momento del rogo. Lungo la strada sono presenti anche dei box.

A fianco della falegnameria, un palazzo di sette piani è stato avvolto dal fumo. Di fronte alla falegnameria è stato invaso dal fumo un altro edificio, dove ha sede uno studio dentistico molto noto nella zona. Per fortuna l’orario dell’incendio non ha avuto conseguenze su queste attività.

Non è stato ancora possibile accertare da cosa abbia tratto origine l’incendio, forse un corto circuito. Di certo il genere di materiali legnosi ha reso più facile l’espandersi delle fiamme.

I Vigili del fuoco sono stati a lungo al lavoro, presenti con oltre cinque automezzi. Sul posto anche alcune auto della Polizia di Stato.

A causa dei danni e in via precauzionale, gli inquilini dello stabile attiguo sono stati evacuati: si tratta di circa 40 persone. Fortunatamente non risultano esserci persone ferite.

Nella stessa strada, soltanto tre mesi fa, di prima mattina aveva preso fuoco un appartamento al civico 2 in una palazzina di due piani. In quel caso è stata salvata anche una ragazza, rimasta intossicata per il fumo.