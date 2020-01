Via Saturnia, 92enne scippata e trascinata per diversi metri

Essere scippata a 92 anni in pieno giorno è uno dei peggiori incubi che drammaticamente diventa realtà. Venerdi pomeriggio in via Saturnia una donna di 92 anni, uscita di casa per fare una breve passeggiata, ha trovato sul suo percorso un malvivente che, a bordo di uno scooter, accelerando ha preso in pieno la novantaduenne strappandole proprio la borsa e facendola cadere. La donna è stata soccorsa prima da alcuni passanti fino a quando è arrivato il personale di un’ambulanza che ha prestato le prime cure alla vittima e l’ha trasportata all’ospedale San Giovanni.