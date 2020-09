Via Satrico: incendio in un appartamento: muore una donna

Diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Satrico al civico 11 angolo via Collazia questa notte intorno alle 4:00 per l’incendio di in un appartamento. L’abitazione coinvolta è ubicata in una palazzina al quarto piano. Un rogo che ha provocato anche il blocco della circolazione in tutta via Satrico, per consentire ai soccorritori di poter domare le fiamme che si potevano notare anche da lontano. Purtroppo sembra che quando i vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l’incendio e a entrare nell’abitazione, abbiano trovato il corpo di una donna ormai senza vita. La causa che ha provocato le prime fiamme è ancora da accertare ma saranno effettuati tutti i necessari rilievi per stabilire con certezza la natura del rogo.

(Foto Mauro Gaudio – ‎Sei dell’Appio Latino se…)