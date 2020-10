Via Satrico: finalmente si interviene per ripulire la perdita d’olio

Come sottolinea Salvatore Vivace Assessore Mobilità e Urbanistica, la stessa problematica si è verificata poche settimane fa a via Albalonga o a via Cerveteri. Queste lungaggini sono frutto della mancata decisione di una chiara competenza per la gestione di un servizio che in passato era svolto da personale Ama. Oggi invece, che il servizio non è più in contratto Ama, si interviene in via eccezionale a volte con la stessa Ama come sta avvenendo qui a via Satrico o con il Municipio come avvenuto per via Albalonga.