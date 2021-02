Via Sannio: quasi ultimati i lavori per la nuova area (quasi) verde

Sono quasi terminati i lavori per il ripristino dei giardini di via Sannio. Alla quota di fondo pozzo, nella zona lato Amba Aradam sono stati realizzati i setti di banchina e il solettone di regolamento, mentre nella zona lato San Giovanni è stato ultimato il riempimento del solettone di fondo. Per quanto riguarda i giardini, sono stati piantati i cipressi lungo il viale che ospiterà una ricostruzione, a terra, della planimetria delle strutture ritrovate durante lo scavo, in parte già visibile nell’immagine. Tra le mura ed il viale si è invece evitata la piantumazione di un filare di alberi, al fine di rendere pienamente visibili le mura e la basilica di San Giovanni. Alcuni dubbi di molti residenti sull’installazione delle panchine di cemento. La speranza è che la zona diventi video sorvegliata, il rischio di un veloce degrado dell’area è sempre dietro l’angolo.

(Foto Comitato Metro X Roma)