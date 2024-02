Via Sannio: per il Giubileo nel 2025 nuovo mercato

ll sindaco di Roma Roberto Gualtieri assieme al presidente del Municipio VII Francesco Laddaga ha partecipato questa mattina all’avvio dei lavori di demolizione dello storico mercato di via Sannio, a San Giovanni, che versa in uno stato di grave degrado. Al suo posto sorgerà un nuovo mercato, realizzato con 6 milioni di fondi del Giubileo. Il nuovo mercato da 96 stalli – misurati sulla base delle licenze mercatali tuttora attive – sarà pronto nel corso del 2025.”Sono soddisfatto – ha affermato Gualtieri – che parta anche questo altro intervento importante, che va a sanare una situazione che potete vedere con i vostri occhi. Sono stato un cliente affezionato del mercato – ha ricordato – quando andavo alle scuole medie, qui dietro. È un intervento di altissima qualità perché non è un rifacimento dell’esistente: il mercato è completamente ripensato, con qualità architettonica e zone verdi. Questo progetto è armonicamente inserito nel contesto, con il progetto finanziato con il programma Caput Mundi sulle Mura Aureliane e con l’intervento giubilare a San Giovanni.

Parte oggi la fase demolizione, finiremo l’intervento nel corso del 2025, il quando dipenderà da alcuni passaggi tecnici”. “È stato fatto un gran lavoro di squadra a tanti livelli – ha aggiunto il minisindaco Laddaga – Ringrazio il sindaco per aver consentito che questo intervento fosse inserito nel programma del Giubileo. Oggi è iniziato il lavoro per smantellare il vecchio mercato. Abbiamo voluto preservare il mercato storico di via Sannio e quindi c’è stato un lungo periodo di lavoro per sottolineare e confermare l’interesse pubblico in modo che il mercato continuasse a vivere su una parte di via Sannio. Siamo vicini a piazza San Giovanni quindi il mercato avrà un’altezza limitata per integrarsi bene, dal punto di vista paesaggistico, con il parco lineare delle Mura. Entro l’anno del Giubileo potremo inaugurare il nuovo mercato di via Sannio – ha concluso – al quale abbiamo lavorato tutti insieme, dagli operatori al Municipio e al Campidoglio”.

(Fonte Ansa)