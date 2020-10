Via Saluzzo: rapinato anziano dopo aver ritirato la pensione

Era appena arrivato in via Saluzzo, nella giornata di ieri, dopo aver appena prelevato la pensione allo sportello della banca Intesa San Paolo di via Appia Nuova altezza Ponte lungo, quando un anziano signore è stato bloccato da una giovane donna Rom che l’aveva seguito fin dalla banca. La donna le si è avvicinata chiedendo insistentemente l’elemosina. Al rifiuto dell’uomo, la donna lo ha prima aggredito verbalmente e successivamente fisicamente, infilargli la mano in tasca e sottrargli il portafogli con dentro la pensione che l’uomo aveva da poco ritirato. La donna è poi scappata direzione via Tuscolana riuscendo a far perdere le proprie tracce.