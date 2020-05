Via Pozzuoli: la nuova viabilità comincia dalla strage di alberi

Per chi vive in via Pozzuoli a Roma, la folta alberatura era la cifra storica del quartiere. Una firma della natura urbana che sembrava indelebile e che invece da metà maggio è stata cancellata in pochi giorni. La decisione di stravolgere completamente l’aspetto e l’ambiente di via Pozzuoli, eliminando un’alberata storica è stata una doccia fredda per tutto il quadrante. Una nuova viabilità, che dovrebbe in qualche modo migliorare l’eco sostenibilità di un quartiere non può iniziare con un drastico taglio del verde. Gli alberi vanno in primo luogo curati e salvati sulla base di un progetto di impianto e dove è necessario abbatterli vanno contestualmente sostituiti con criteri adeguati, sulla base di scelte di esperti in grado di progettare il corretto inserimento paesaggistico. Una grande tristezza.

(Foto: Vinicio Milleratti)