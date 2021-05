Via Pozzuoli, dubbi sugli alberi tagliati

A via Pozzuoli, strada che collega via Taranto con via La Spezia costeggiando l’ufficio postale, è stata tagliata la maggior parte dei tanti meravigliosi alberi che da decenni caratterizzavano la bella strada. “Davvero c’era bisogno di farlo in modo così massiccio? – si domanda un residente della strada, il quale si è rivolto ad AppiOH.

Il dubbio nasce dal fatto che mentre uno di quei tronchi in effetti è morto, dagli altri continuano ad uscire rami. Certo, solo un botanico può fornire la risposta ai dubbi. Però comprendiamo gli abitanti della strada che hanno visto trasformare una bella vita piena di alberi e a senso unico, con parcheggi, in una “cosa” poco vivibile, tra doppio senso all’inglese e addirittura il previsto passaggio degli autobus, linee 51 e 77.

L’unico tronco secco

Arbusti al posto degli alberi