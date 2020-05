Via Pozzuoli, dopo la strage degli alberi la riduzione dei marciapiedi?

Cominciano decisamente male i lavori per la nuova viabilità a San Giovanni. Dopo il taglio degli alberi – diciassette secondo un comunicato stampa del Pd – in via Pozzuoli, la strada che costeggia il palazzo postale di via Taranto, ora emerge l’indiscrezione che si vorrebbero ridurre i marciapiedi per permettere la trasformazione della strada da senso unico a doppio senso. Insomma, un ulteriore scempio per quella che era una bella strada alberata, in particolare con un palazzo signorile multiscale.

L’indiscrezione sarebbe confermata dall’ufficio tecnico del Municipio: un taglio per trasformare la strada da senso unico a doppio senso di marcia in linea con la nuova viabilità della zona.

Se così fosse, il fatto sarebbe gravissimo. Amministratori che parlano di sostenibilità e si fanno belli di un tratto di pista ciclabile a via La Spezia, che finisce nel caos di piazzale Appio, sono gli stessi che poi, per istituire un doppio senso, non si fanno scrupolo di abbattere numerosi alberi storici?

E’ chiaro che molti alberi in tutta Roma, purtroppo, sono malati. Ma, proprio per far respirare la città (e i cittadini) andrebbero sostituiti e non fatti sparire del tutto.

E’ vero che il regolamento comunale prevede che per ogni pianta tagliata ne venga interrata una nuova. Ma, già in passato, gli alberi spariti a San Giovanni trovano sostituti a Tor Fiscale. E’ davvero la stessa cosa?

(foto di Vinicio Milleratti)