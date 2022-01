Via Pontremoli: trovato senza vita nel bagno di un club lo scrittore Gergely Homonnay

Gergely Homonnay, scrittore ungherese di 53 anni, è stato trovato morto nel club privato di via Pontremoli ‘Bananon’. Lo scrittore da anni viveva nella Capitale ed era un membro della comunità gay e difensore dei diritti civili. Il corpo senza vita era all’interno del bagno, senza vestiti addosso. Secondo quanto ricostruito aveva trascorso la notte di Capodanno altrove, con un’altra persona, forse il suo compagno, per poi recarsi nel locale all’alba. Insieme alla salma sono stati rinvenuti un sacchetto contenente della polvere bianca e del liquido all’interno di alcune fiale, che si sospetta si trattino di sostanze stupefacenti come cocaina e ghb, la cosiddetta droga dello stupro, o farmaci, e dunque il decesso potrebbe essere legato alla loro assunzione. I carabinieri hanno sentito a lungo nella giornata di sabato i responsabili del «Bananon»: uno di loro, nella tarda mattinata, si è accorto che nel bagno turco c’era qualcuno che si lamentava. Sul corpo i medici non hanno riscontrato segni di violenza o comunque qualche traccia che possa fare pensare a un’aggressione, sebbene anche questo sarà uno dei nodi che solo l’autopsia potrà chiarire.