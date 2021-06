La bibliocabina di Via Pinerolo è diventata tangibile e usufruibile e una bella realtà del quartiere. Al posto di una fatiscente cabina telefonica, ormai abbandonata da anni, sporca e fatiscente i cittadini potranno lasciare o prendere un libro gratuitamente. Una bella iniziativa per i residenti e non solo come occasione non solo per scambiarsi i libri, ma per sfidare il vandalismo e riqualificare il territorio e gli incivili.