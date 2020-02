Via Pandosia: piantati 20 nuovi alberi, grazie anche all’intervento del Municipio

Stamattina a via Pandosia è iniziata la piantumazione di 20 alberi acquistati dagli stessi residenti. La lodevole iniziativa dei cittadini riuniti nel Comitato Mura Latine aveva subito dei rallentamenti, perché il Dipartimento Ambiente, che doveva occuparsi della piantumazione, non aveva dato tempi certi per l’intervento. C’e’ da dire che in questo caso il Municipio VII , spesso criticato anche su queste pagine per le grandi inadempienze, è intervenuto per dare una mano. In questi giorni scorsi hanno realizzato le tazze per l’inserimento delle piante e ieri mattina è intervenuta direttamente la presidentessa Monica Lozzi, insieme a una ditta municipale per piantare i nuovi alberi. Finalmente un intervento delle Istituzioni a sostegno dell’iniziativa privata che troppo spesso è abbandonata e costretta a lavorare isolata e senza un solido aiuto delle nostre istituzioni.

