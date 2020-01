Via Pandosia 10: s’inaugura negozio di termoidraulica

Sabato 25 gennaio 2020, dalle ore 8 fino al primo pomeriggio, ci sarà l’inaugurazione del nuovo negozio di termoidraulica in via Pandosia, al civico 10, zona Appio Latino (via Gallia). Un importante servizio in più per il quartiere e per l’intera città, gestito dalla professionalità di Cipriano.

Non si tratta, in realtà, di una vera e propria novità in quanto lo staff è già conosciuto e apprezzato in zona per lavori di termoidraulica nelle abitazioni e nei condomini. Ora offre un ulteriore servizio con il negozio.

In occasione dell’inaugurazione ci sarà il buffet.

Appuntamento, quindi, per sabato 25 gennaio 2020, dalla mattina fino al primo pomeriggio.