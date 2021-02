Via Orvieto, si al mercato no al degrado

Operatori e cittadini alla presenza di consiglieri comunali e municipali e di Diego Bianchi (Zorro) che ha solidarizzato con il Comitato di Quartiere Tuscolano-Villa Fiorelli (promotore dell’iniziativa), hanno denunciato lo stato di degrado del mercato rionale di via Orvieto nella speranza che la riqualificazione di questo importante volano economico e sociale del Quartiere, dopo essere stato “definanziato” per la terza volta consecutiva, sia “rifinanziato” con il bilancio del Campidoglio 2021-2023 e che la variante urbanistica (da sede stradale a sede mercatale) ferma al Segretariato Generale esca da quegli uffici e insieme al progetto di riqualificazione definitivo, sia portato in Consiglio Comunale per dare inizio al più presto ai lavori !

Il Comitato di Quartiere ha aggiornato il ” Dossier”sul mercato aggiungendo le interrogazioni e le convocazioni che alcuni partiti e consiglieri hanno rivolto all’ Amministrazione Capitolina.