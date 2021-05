Via Nocera Umbra: uomo si accascia a terra e muore

Ieri intorno all’ora di pranzo si è consumato un dramma in via Nocera Umbra. Un uomo di 48 anni dopo aver accusato un malore, si è riversato a terra stroncato di un infarto purtroppo per lui fatale. Dopo l’intervento delle volanti e in attesa del magistrato di turno, l’uomo è rimasto a terra per lungo tempo, e a causa della pioggia battente qualcuno ha posizionato intorno alla vittima degli ombrelli.