Via Monza, vittoria popolare per le strisce pedonali

Come anticipato da AppiOH, in via Monza è tornato l’attraversamento semaforico pedonale. Un dietrofront imposto a furor di popolo, ma anche perché la cancellazione delle strisce aveva determinato una distanza di oltre 200 metri tra i due attraversamenti (via La Spezia e via Aosta), con nuove regole imposte dal Codice della strada.

A protestare soprattutto i tanti anziani, obbligati a tortuosi attraversamenti multipli, talvolta insieme ai ciclisti.

Tuttavia la novità, se è stata gradita dai cittadini della zona, non è accompagnata da altre buone notizie. Infatti su un lato della strada sono scomparsi tutti i parcheggi per favorire la fluidificazione del traffico.

L’attraversamento, comunque, allenta le tensioni dei cittadini, di cui spesso sono bersaglio i vigili urbani, che non c’entrano nulla con le decisioni comunali.

Qualche cittadino ha ringraziato Enrico Stefàno, presidente della Commissione Mobilità, informando che il consigliere s’è dato da fare per il ripristino dell’attraversamento semaforico.