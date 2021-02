Via Monza: strisce “corte”, cassonetti di traverso

Continua la rivoluzione urbanistica tra via Taranto, via Monza e via la Spezia, con buona pace delle esigenze dei residenti della zona.

In via Taranto, davanti al mobilificio Leone, sono spariti i cassonetti dell’immondizia, per cui gli altri della zona sono stati “appesantiti” di un superlavoro, con immondizia ormai lasciata a ridosso dei contenitori.

In via Monza, dove sono state rifatte le strisce per l’area dei cassonetti, lo spazio predisposto è invece insufficiente per cui, come testimonia l’immagine, i cassonetti sono ammucchiati e messi addirittura di traverso. Qui sono stati ridotti sensibilmente anche i parcheggi, eliminati quelli a spina di pesce.

Insomma, si cambia per peggiorare.