Via Monza, spariscono altri 6 parcheggi per far posto ai taxi

La rabbia dei residenti è ormai al limite. In via Monza, dove sono stati tagliati tutti i parcheggi su un lato della strada e quasi tutti sull’altro lato, ancora un’amara sorpresa: soppressi altri sei parcheggi per collocare un’area per i taxi.

Evidentemente, grazie all’impossibilità di usufruire della propria autovettura – per la quale si pagano fiori di tasse – il Comune mette a disposizione addirittura un posto taxi. Probabilmente la giunta Raggi ritiene che nella strada abitino cittadini con lo stesso tenore di vita dei Parioli o della Balduina.

Intanto molti abitanti continuano, con una sorta di tam tam, a dare contro ai registi di tale operazione, i grillini. Sono pronti volantini che saranno affissi nei palazzi che invitano a votare tutti alle prossime elezioni, meno che la Raggi. Ve ne daremo conto in un prossimo servizio.