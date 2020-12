Via Monza, sarà vietato l’attraversamento

Continua lo stravolgimento della mobilità a San Giovanni, che semina malumori tra i cittadini.

Tra le novità, collegate anche all’attivazione della pista ciclabile su via Taranto, il divieto definitivo di poter attraversare via Monza al semaforo, tra la chiesa e la banca: sarà necessario fare tre attraversamenti, prima su via Taranto, poi su via Aosta, quindi nuovamente su via Taranto. Almeno questo è ciò che ha appreso “Appioh” da un responsabile del cantiere. Notizia confermata dalla cancellazione delle strisce pedonali, come testimoniato dall’immagine.

In una zona piena di anziani, la scelta non è certo esaltante: si costringono persone non più giovani a compiere tre attraversamenti anziché uno solo, in particolare per andare in chiesa, ma non solo.

Tutto nasce dal progetto di rendere via Taranto a senso unico verso via Monza, con riduzione dei parcheggi e aumento del flusso del traffico. Al contrario, via La Spezia diventerà a senso unico verso largo Brindisi.

Nonostante le petizioni con migliaia di firme raccolte, i lavori vanno avanti.