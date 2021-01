Via Monza, continua il “disastro”: più che dimezzati i parcheggi

Dopo la cancellazione del semaforo su via Monza, la strada sacrificata ad “autostrada” subisce anche la sparizione dei parcheggi. Non più a spina di pesce, ma – molti di meno – lineari. Anche i parcheggi per i portatori di handicap passano da due a uno solo.

E’ il frutto della risistemazione della zona con il passaggio di via Taranto e via la Spezia a senso unico, dove si prevede un fiume infinito di macchine. Autori della geniale trovata: un comitato di quartiere della zona, un consigliere del VII Municipio e il presidente della Commissione Mobilità del Comune di Roma, il grillino Stefàno.

La maggior parte dei cittadini è imbufalita, in particolare i negozianti di via Monza: oltre al periodo di pandemia, ecco anche il taglio dei parcheggi, che equivarrà – assicurano – a minori incassi.