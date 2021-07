Via Monza “autostrada”: ennesimo incidente

Ormai i vigili urbani conoscono bene via Monza, causa i continui interventi determinati anche dalla rivoluzione del traffico a San Giovanni, con una strada trasformata in una sorta di autostrada a quattro corsie.

Dopo che una persona è stata investita all’angolo con via Terni, riportando gravi lesioni, sabato 17 luglio intorno a mezzogiorno s’è verificato un incidente che ha coinvolto tre automobili, tutte nuove: una Peugeot e una Opel dirette verso via La Spezia e una Bmw che invece andava in senso opposto, verso via Taranto.

Rilevanti i danni ai veicoli.

La polizia locale è prontamente intervenuta sul posto.