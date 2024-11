Via Monza, ancora proteste contro l’Asilo Savoia

Ancora proteste contro l’Asilo Savoia in via Monza. L’azienda pubblica di servizi ha diversi appartamenti in affitto in zona sia ad uso abitativo che commerciale, tra cui case vacanze. E proprio queste generano proteste da parte dei residenti della strada e del quartiere. Soltanto qualche mese fa si è verificato, da uno di questi appartamenti, il copioso lancio di oggetti, come raccontano i residenti che posseggono anche un filmato di questi atti di inciviltà. Ora le proteste giungono da via Monza 22, dove una condomina è esasperata per l’appartamento limitrofo utilizzato come casa vacanze in via Monza 12. “Ho telefonato all’Asilo Savoia spiegando la situazione, mi hanno detto di chiamare i carabinieri. Loro non si sentono coinvolti. Ma l’appartamento non è il loro? Dovrebbero spiegare perlomeno le regole del vivere civile a chi lo utilizza. Questa zona si sta riempendo di case vacanza e per noi residenti è un calvario. L’Asilo Savoia, da quanto mi risulta, ne ha diverse, trasformando la socialità nel nostro quartiere”.