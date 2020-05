Via Mommsen: Il “Giardino Educante”, uno spazio per i cittadini del quartiere

Tutto nasce da un’organizzazione di volontariato: l’associazione Verde Latino, che in collaborazione con l’ IC di Via Mommsen 20 e con la scuola comunale T.Mommsen si sta impegnando per riqualificare un’area verde del nostro quartiere.

Lo scopo del progetto “Giardino Educante” è quello di creare un’area allestita nella quale sia possibile svolgere attività culturali, sociali ed aggregative per i cittadini del quartiere.

Il progetto prevede la riqualificazione dell’area verde tra Via Teodoro Mommsen e Via Franco Bartoloni, uno spazio condiviso con l’Istituto Comprensivo Mommsen che sia di ausilio alla didattica scolastica e che, allo stesso tempo, possa ospitare attività ed iniziative adatte a tutte le fasce d’età.

L’obiettivo sarà l’allestimento dello spazio per ospitare:

Eventi all’aperto (esibizioni artistiche delle scuole, saggi di fine anno, ecc.)

Orto didattico inclusivo

Laboratori ed esposizioni temporanee

Stazioni di ricarica di e-bikes ed illuminazione a risparmio energetico

Progetto completo raccolta fondi