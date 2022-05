Via Metaponto, le strade diventano piazze

Ieri pomeriggio, via Metaponto è stata chiusa al traffico per poterla vivere e festeggiare tutti insieme. Un ricco programma e la partecipazione di tanti giovani e meno che vivono la realtà di una Capitale sempre più difficile. Alla Festa dei 100 anni del quartiere Appio Metronio di Roma,

per ricordare la costruzione dei villini di Via Metaponto, Via Olbia e Via Luni, all’esterno di Porta Metronia delle Mura Aureliane, a partire dal 1921.

Una grande vittoria di tutto il Comitato, una folta partecipazione degli abitanti del quartiere. Il desiderio di conoscersi e riconoscersi l’uno nell’altro, facendo incontrare bisogni e risorse tra vecchi e nuovi abitanti creando una città aperta e accogliente, affermando che più le vie sono vissute più sono sicure per tutti. In una città che sta perdendo i propri pezzi, il segreto di via Metaponto sono però le persone: quelle che vivono nel quartiere e si prodigano per la loro zona.