Via Merulana, dalla Norvegia arriva Stressless

Stressless, azienda norvegese leader nel settore dei complementi d’arredo ergonomici e di design, approda in Italia e sceglie Roma (Via Merulana, 10) per aprire il suo primo flagship store italiano. Sotto la guida di due imprenditrici romane di grande esperienza nel settore retail: Simona Colonna e Paola Pompili, lo spazio è un’oasi interamente dedicata al comfort ed al relax.

Stressless, artefice della rivoluzione del design scandivano nel settore, da oltre cinquant’anni studia l’anatomia del corpo umano e la vita quotidiana delle persone con l’obiettivo di progettare complementi di arredo per la casa in grado di adattarsi perfettamente al corpo: ogni prodotto è stato ideato e realizzato per trasformare una semplice seduta in un’indimenticabile esperienza di benessere ed equilibrio. Più del semplice comfort: Stressless è anche sinonimo di design, lusso e artigianalità, infatti, i divani e le poltrone del brand sono il risultato della scelta dei migliori materiali e della massima cura nei dettagli tipica della tradizione scandinava.

Tecnologie innovative e ricerca: è questa la formula magica di Stressless che rende i suoi prodotti così confortevoli. Grazie a brevetti come: il BalanceAdapt™ – il meccanismo di inclinazione che si adatta automaticamente al corpo e fornisce l’angolo perfetto della seduta per un relax assicurato – il Plus™-system che fornisce un supporto totale alle regioni cervicale e lombare sia da seduti che da sdraiati – il Power™-system – la funzione comfort motorizzata che permette di trovare la posizione perfetta tramite un semplice tasto, gli articoli del brand miscelano perfettamente i due ingredienti per la seduta perfetta: morbidezza e sostegno.

“Siamo orgogliose di essere le prime imprenditrici italiane a gestire un flagship store Stressless in Italia. Abbiamo lavorato come rivenditrici del brand per tantissimi anni regalando esperienze uniche di relax ai tantissimi clienti che ci hanno scelto. Oggi è un giorno importante per noi, siamo pronte ad investire tutto in questo brand, con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento per tutti i cittadini che decideranno di rivoluzionare la propria idea di comfort. E quale periodo migliore se non la stagione Natalizia? Stiamo lanciando una campagna di comunicazione molto speciale e abbiamo in programma un evento instore in partnership con l’associazione Ripartiamo Onlus per contribuire a nostro modo al sostegno della comunità – dichiarano Simona Colonna e Paola Pompili, proprietarie e manager dello Stressless flagship store di Roma.

LA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE. In occasione del Natale, lo store di Roma lancia oggi, 5 dicembre 2022, una campagna di comunicazione digital emozionale dal titolo “Ridare”, diretta dalla nuova agenzia romana ¡MATA! Advertising fondata da Giulia Meli, Andrea Tozzini e Martina Alese. “Ridare” è un inno ai legami indissolubili mai abbastanza celebrati, all’amore per i propri cari ed a quel senso di gratitudine nei confronti dei nostri affetti che ci accompagna da quando siamo bambini. Il concept nasce dall’idea del ritrovamento di un vecchio bigliettino scritto da un bambino delle scuole elementari che recita: “Mamma e Papà mi hanno regalato tutto il loro amore. Ed è arrivato il momento di restituirglielo”. Grazie a Stressless quel momento è arrivato: le poltrone più comode al mondo offrono finalmente l’occasione per ringraziare le persone che hanno reso la nostra vita la più comoda al mondo. La campagna sarà declinata lato social e digital, sia con attività organiche che di paid advertising.

Il 18 dicembre sarà inoltre organizzato per l’occasione uno speciale evento in-store a supporto dei giovani talenti della città e della comunità locale. Dalle ore 10 alle ore 19 quattro studenti del Conservatorio Santa Cecilia di Roma si esibiranno in concerto, mentre i clienti potranno testare e godersi il comfort delle poltrone e dei divani Stressless. L’evento è stato organizzato in partnership con l’associazione Ripartiamo Onlus – di cui tutti i partecipanti all’evento potranno scoprire le attività e dare sostegno con una donazione a piacere. Tutti i donatori prenderanno parte ad una lotteria natalizia attraverso la quale potranno vincere una sedia reclinabile Stressless® Vanilla High o un coupon sconto del 50% da utilizzare su un prodotto di tutto il catalogo dello store.