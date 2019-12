Via Merulana, corso gratuito di italiano

Sono aperte le iscrizioni al corso gratuito di italiano per donne straniere livello A1 e B1 presso Cidis Onlus in via Merulana, 272. Orario corsi: Livello A1 – dal 09/12/2019, ogni lunedì e mercoledì pomeriggio ore 15-17:30. Livello B1 – a partire da Gennaio 2020 Inoltre, ogni giovedì pomeriggio dalle ore 14:00 alle ore 16:00 è attivo un nuovo sportello informativo per stranieri. Cidis Onlus via Merulana, 272 Per iscrizioni: tel 06 483066 [email protected]