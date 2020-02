Via Marco Papio: un panificio che è uno scrigno di delizie

Cosa c’è di meglio del pane fresco di qualità? O di un pezzo di pizza superlativa? E, per i più golosi, dei dolci farciti per tutti i gusti?

Nel bel locale di via Marco Papio, civico 33 (angolo via Quinto Novio), a Cinecittà, non lontano dalla fermate della metropolitana di Porta Furba e Numidio Quadrato, il panificio artigianale “Pane, pizza e dolci, sapori di una volta”, nuova gestione, offre una ricca gamma di prodotti, a cominciare da quelli realizzati direttamente nel forno interno al locale, tra cui pane di tutti i tipi, biscotti, crostate, bignè, torte, dolci di stagione. Spettacolare la pizza a lievitazione naturale, nelle sue diverse declinazioni che includono anche quella della nduja, che rivela le origini calabresi dei titolari, che hanno grande esperienza nel settore.

A questo panorama di delizie si affianca la produzione di pasta fresca e altri manicaretti a richiesta.

Il locale è anche tavola calda, con un’offerta davvero ampia: oltre alla vasta scelta di fenomenali primi, da non perdere gli affettati, casomai abbinati ad uno dei vini, i rustici di tutti i tipi e i fritti. Altri prodotti su richiesta.

Recapito: via Marco Papio 33, 00175 Roma.