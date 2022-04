Via Magna Grecia: anziana pensionata muore mentre attraversa la strada

Stava attraversando l’incrocio tra via Faleria , via Gabi e via Magra Grecia quando improvvisamente un’anziana pensionata di 81 anni si è accasciata a terra. Sono subito sono partiti i soccorsi e sul posto sono arrivate due ambulanze e i sanitari hanno provato a rianimarla praticando anche un massaggio cardiaco ma per l’anziana non c’è stato nulla da fare. E’ morta sul posto. In via Faleria è intervenuta anche una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale che ha deviato la viabilità per consentire le prime operazioni di soccorso.