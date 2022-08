Via Luzio: “invisibili” per legge i ladri ripresi dalle telecamere

Sono professionisti specializzati in furti all’interno degli appartamenti e oltre a mostrare destrezza nei gesti, hanno quella dose di spavalderia che permette loro di agire indisturbati anche quando sanno di essere ripresi da un sistema di videosorveglianza. Certi, forse, dell’impunità se non sono colti in flagranza di reato. Nell’immagine sottostante, pubblicata sulla pagina fb del nostro quartiere, viene immortalato un ladro in azione in via Luzio ripreso da un cittadino due notti fa. La stagione estiva, purtroppo, si rivela ogni anno come un periodo di incremento delle intrusioni nelle case e negli esercizi commerciali, proprio a causa dell’assenza prolungata dei proprietari. Gli ultimi dati forniti dal Censis dimostrano che in estate si registrano oltre 700 furti al giorno, ovvero uno ogni due minuti. Una situazione preoccupante, che si spiega anche con la mancanza di sicurezza rilevata dallo stesso istituto di ricerca, che provoca un forte disagio e non consente di vivere le proprie vacanze con la dovuta serenità.