Via Latina, un serpente entra in un palazzo scatenando il panico

Si era rintanato in un palazzo di via Latina. Il serpente che ha scatenato scene di panico era, però, un innocuo biacco (Hierophis viridiflavus) che è stato identificato e rilasciato in un’area verde fuori dalla città dai volontari dell’associazione Earth. Questo tipo di serpente di media lunghezza, presente nelle città e nelle campagne laziali, è utile all’ecosistema e si nutre di roditori e di insetti. È inserito nell’elenco delle specie salvaguardate dalla convenzione di Berna.

Valentina Coppola, presidente di Earth, spiega come comportarsi nel caso di un incontro con un serpente: «I rettili fanno parte della fauna selvatica presente a Roma. Se entrano in una abitazione basta aprire porte e finestre e farli uscire senza far loro del male ma purtroppo le persone pensano subito che si tratti di vipere e si spaventano».

In realtà, l’incontro con le vipere in città non è così frequente. Dall’associazione fanno sapere che tra le 35 richieste di intervento dell’ultimo anno per i serpenti, solo uno era una vipera mentre gli altri erano innocui cervoni, biacchi, saettoni o natrici. Quando un residente allerta il 112, il numero d’emergenza fornisce il numero di telefono della Earth. L’associazione fa identificare il rettile da un erpetologo e interviene sul posto solo in caso di necessità mentre negli altri casi vengono fornite informazioni per far uscire l’animale senza arrecargli danno.

