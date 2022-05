Questo pomeriggio si è sfiorata una tragedia in via Latina altezza via Cilicia. Il conducente di una Mercedes , vedendo del fumo provenire dal cofano, ha accostato un attimo prima che l’auto prendesse fuoco e scoppiasse. L’incendio improvviso ha coinvolto 7 auto che sono bruciate velocemente. La strada è stata chiusa per garantire la sicurezza della circolazione e per agevolare l’intervento dei VVFF, al lavoro con due Squadre e l’ausilio di un’autobotte.