Via Latina, palazzina a fuoco: gente fuggita sui balconi

Un incendio si è sviluppato questa mattina in via Latina 94 incrocio via Macedonia. Un incendio improvviso che ha costretto alcuni residenti a scappare chi sui tetti e chi sui balconi. I vigili del fuoco sono dovuti ricorrere alla autoscale per poter recuperare alcune persone malgrado il fumo molto denso. Ancora sconosciute le cause dell’incendio, forse un elettrodomestico andato in corto. Un bimbo è rimasto lievemente intossicato, salvato anche un cane insieme al suo padrone.

(Foto Brunella Cantù: Sei dell’Appio Latino se…)