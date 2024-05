Un albero di grandi dimensioni è crollato in via Latina, nella zona Appio di Roma. Il crollo ha danneggiato tre balconi, per fortuna senza generare danni a persone. I vigili del fuoco sono prontamente intervenuti con quattro squadre per gestire la situazione. Purtroppo la caduta di alberi è ormai un evento quasi quotidiano in una città con poca manutenzione.