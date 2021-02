Via La Spezia: traffico intenso, necessari vigili agli incroci

E’ stato necessario piazzare i vigili agli incroci tra via La Spezia, via Monza, via Taranto e via Aosta dopo il caos generato nel primo giorno di nuova sistemazione. La rivoluzione del traffico, che lunedì 8 febbraio ha visto il secondo step con la chiusura di parte di via La Spezia per la realizzazione della seconda pista ciclabile (dopo quella su via Taranto), ha intensificato alcuni flussi di traffico e le problematiche, specie nelle ore serali. I blocchi sono stati frequenti, specie su via La Spezia. Ma per valutare l’assetto definito occorrerà attendere qualche settimana e poi l’allentamento della pandemia, con il parziale ritorno alla normalità.

I nodi maggiori in via Aosta e via La Spezia, mentre in via Taranto e via Monza la situazione è rimasta abbastanza fluida, anche per la mancanza di parcheggi in via Monza per il rifacimento delle strisce a terra. Comunque le proteste dei residenti non si placano, investendo anche altre traverse di via Taranto, ad esempio via Foligno, utili per imboccare la tangenziale.