Via La Spezia senza pace: a fuoco un bus, traffico ancora in tilt

Ancora problemi a San Giovanni, in particolare nell’area tra via La Spezia e via Taranto che sta subendo la nuova sistemazione stradale per far posto a due segmenti di piste ciclabili.

Questa mattina, probabilmente a causa anche dei surriscaldamenti dovuti al traffico fermo, un autobus dell’Atac è andato a fuoco a via La Spezia.

Momenti di panico e traffico in tilt.

Da registrare la nota politica del consigliere Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina: “Continua la strage dei mezzi dell’Atac che vanno a fuoco. Stamattina nuovo bus flambè in via La Spezia nel quartiere San Giovanni, con l’incendio che è stato subito domato dal pronto intervento dei Vigili del Fuoco. Anche in questi cinque anni, nonostante i continui slogan di Raggi e Calabrese, la carenza di manutenzione di tali veicoli, sta comportando gravi rischi per i cittadini e per gli stessi autisti. Visti i troppi episodi che peraltro continuano ad accadere periodicamente, chiediamo una immediata verifica approfondita su tali veicoli, non è ammissibile che possa accadere qualche tragedia per la sciatteria di qualcuno”.

Intanto un amministratore di condominio della zona ha annunciato la costituzione di una comitato contro la nuova sistemazione del traffico e la riduzione dei parcheggi.