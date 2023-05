Via Imera, paura per un incendio in ascensore

Momenti di paura questa notte per gli abitanti di un condominio di via Imera a causa di un incendio nella cabina dell’ascensore condominiale. Per un’ora la gente ha dovuto abbandonare la case in attesa che i vigili spegnessero l’incendio. E’ accaduto tutto durante la notte, quando, probabilmente per un corto circuito, la centralina dell’ascensore ha preso fuoco e il fumo scaturito ha invaso le scale del palazzo. Le fiamme sono salite fino al terzo piano e molti condomini, in preda al panico, si sono rifugiati sui terrazzi agli ultimi piani gridando aiuto. Per spegnere l’incendio sono intervenute tre squadre di vigili del fuoco, che hanno aiutato coloro che erano rimasti bloccati, ad uscire dall’edificio invaso dal fumo. Ancora da accertare le causa del rogo. Ultimate le operazioni di messa in sicurezza, le famiglie sono state fatte rientrare.

(Foto di Emilia Autolitano – Gruppo fb: Sei dell’Appio Latino se…)