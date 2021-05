Via Imera: nuovi posti auto riservati alla caserma Zignani, la protesta dei residenti

Linea gialla per delimitare i 5 nuovi posti auto riservati alla ex caserma Zignani, oggi sede distaccata per l’Aisi, dove continueranno ad esserci le articolazioni operative dei servizi per l’estero e per l’Italia. Una novità che sta suscitando non pochi malumori tra gli abitanti della zona, perché i nuovi posti auto riservati – spiegano – vanno ad aggiungersi ad altre situazioni che rendono la ricerca di un parcheggio sempre più ardua nella zona. Infatti dobbiamo aggiungere i posti taxi su piazza Zama, nonchè altri posti auto riservati alla caserma, senza dimenticare i ciclomotori che spesso occupano abusivamente le strisce blu. Molte proteste sui social di quartiere da parte dei residenti esasperati da una ricerca del parcheggio sempre più disagevole.

(foto Paolo Puletti – Sei dell’Appio Latino se…)