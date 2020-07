Via Gregorovius: rapinano una donna minacciandola con una pistola giocattolo

Alle 19:00 di ieri, due uomini armati di pistola giocattolo hanno aggredito, minacciato e rapinato una donna di 35 anni. Il fatto è avvenuto in pieno giorno in via Fernando Gregorovius, all’Appio Latino. Stando alle dinamiche dell’accaduto esposto dalla 35enne alla polizia, due uomini con accento romano avrebbero avvicinato la donna con una scusa, per poi scaraventarla a terra. Dopo averla aggredita, la 35enne sarebbe stata minacciata con una pistola giocattolo e privata di portafoglio e telefono. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato San Giovanni e i sanitari del 118, che hanno medicato la donna in loco. Dei malviventi per ora nessuna traccia.